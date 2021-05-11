В стране и мире Президент подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Крыма Аксенова Кира Карон Аксенов будет представлен к награде орденом Александра Невского. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Глава Республики Крым Сергей Аксенов будет награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича - главу Республики Крым», - говорится в документе. Ранее Владимир Путин вручил хоккеисту Павлу Буре орден «за заслуги перед Отечеством» IV степени после матча Ночной хоккейной лиги. Путин и Буре сыграли в составе команды «Легенды хоккея» в гала-матче против сборной НХЛ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика