Президент подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Крыма Аксенова
Аксенов будет представлен к награде орденом Александра Невского.
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов будет награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича - главу Республики Крым», - говорится в документе.
Ранее Владимир Путин вручил хоккеисту Павлу Буре орден «за заслуги перед Отечеством» IV степени после матча Ночной хоккейной лиги. Путин и Буре сыграли в составе команды «Легенды хоккея» в гала-матче против сборной НХЛ.