Врач назвал болезни, которые переносят клещи в Московской области

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал «Звезде», какие заболевания может заполучить человек, которого укусил клещ в Московской области. По словам медика, если был контакт с этим насекомым, его необходимо отнести в лабораторию на исследование.

«В Московской области самое главное - это, конечно, болезнь Лайма. Но также есть гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека - это новые инфекции, которые недавно начали изучаться. И возможен микс инфицирования этими тремя инфекциями, то есть они могут протекать одновременно», - рассказал специалист.

По словам Дубинина, если человек получил от клеща сразу три возбудителя, то одновременно протекающие заболевания будут усиливать друг друга.

«И клещевой энцефалит нужно обязательно иметь ввиду, хотя в Московской области его нет, но в других регионах это - наиболее тяжелое заболевание. Нужно клеща, который к вам присосался, всегда относить на исследование, не лениться. Очень важно знать, был ли он инфицирован», - объяснил медик.

Если отнести клеща в лабораторию не удалось, все равно следует помнить, что эпизод с присасыванием был и впоследствии обязательно рассказать врачу, что был контакт с клещом - это необходимо для диагностики трудно распознаваемых заболеваний.