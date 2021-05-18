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Дерматолог объяснила, чем вредны дезодоранты в жару

Светлана Иванова
14:44 18.05.2021
Из-за жаркой температуры в косметических средствах может меняться система химических реакций, что увеличивает вероятность закупоривания выходных протоков потовых желез и развития воспаления на коже.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Shaun F, Pixabay
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При злоупотреблении в жару дезодорантами есть риск спровоцировать развитие воспалительных явлений на коже. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-дерматолог Наталья Яковлева. Она уточнила, что из-за применения косметических средств во время жаркой погоды возрастает вероятность закупоривания выходных протоков потовых желез.

«Есть дезодоранты, забивающие поры, вместо того чтобы  выделительные органы работали, делаем еще хуже, мы закупориваем все эти выходные протоки желез, там скапливаются вещества, которые должны удаляться, и получается воспаление. Такое тоже бывает, но и отказываться от дезодорантов тоже не стоит, поэтому нужно индивидуально к этому подходить, какой бы хороший дезодорант ни был», - отметила специалист.

Она пояснила, что усугубить развитие воспалительных явлений на коже может также использование ароматических добавок в дезодоранте, у которых под воздействием высокой температуры меняется система химических реакций.

Также дерматолог посоветовала людям с повышенным потоотделением не возлагать на дезодоранты чрезмерных ожиданий и не ждать, что косметические средства смогут решить все проблемы.

В частности, женщины в менопаузе и лица с вегетососудистыми расстройствами, которые и при комфортных температурных условиях страдают от повышенного потоотделения, нуждаются в корректировке общего состояния под наблюдением врача.

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