Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Северная Македония высылает российского дипломата

Ян Брацкий
14:34 18.05.2021
Официальная Москва неоднократно давала понять, что не оставит без ответа любые недружественные шаги в свой адрес.
СМИ: Северная Македония высылает российского дипломата
© Фото: Dimitris Vetsikas, Pixabay
Читайте нас на:

Власти Северной Македонии сообщили о высылке российского дипломата. Об этом пишет издание МКД.

«Российский дипломат был объявлен персоной нон грата, в течение нескольких часов он должен покинуть Македонию», - сообщает портал со ссылкой на официальные источники.

Подобный шаг Скопье может быть направлен на поддержку официальной Праги, отмечают эксперты. Ранее чешские власти безосновательно обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах с оружием.

События во Врбетице произошли осенью 2014 года на складе боеприпасов. Взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.

В качестве ответной меры Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. Россия ответила зеркально, объявив 20 сотрудников чешского диппредставительства персонами нон грата. Кремль неоднократно указывал на то, что все обвинения Праги голословны, надуманны и возмутительны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:36 В стране и мире
Глава Минэкономики Германии рассказал, от чего зависит завершение строительства «Северного потока - 2»
14:34 В стране и мире
СМИ: Северная Македония высылает российского дипломата
13:50 В стране и мире
Видео
«Плохо помнит, что было»: директор реабилитационного центра рассказала о найденном мальчике из Нижнего Новгорода
13:36 В стране и мире
Видео
Помятый капот и разбитое лобовое стекло: кадры с места ДТП на юго-востоке Москвы
12:26 В стране и мире
Видео
Абсолютный рекорд: 18 мая 2021 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений
Популярное
Популярное
Названы эффективные способы защиты от укуса клеща
«Бурлящий участок белой воды»: бывшие летчики ВМС США рассказали о «тревожной» встрече с НЛО
Видео
Не лыком шиты: Шойгу рассказал об обучении военнослужащих степными и таежными жителями
Эксперт объяснил новую схему обмана покупателя на кассе
Видео
«Это сумасшествие»: участница «Евровидения» рассказала об атмосфере на песенном конкурсе
Видео
Искать новые формы и не бояться говорить: как ведущий и режиссер Алексей Пиманов поменял телевидение
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.