СМИ: Северная Македония высылает российского дипломата

Власти Северной Македонии сообщили о высылке российского дипломата. Об этом пишет издание МКД.

«Российский дипломат был объявлен персоной нон грата, в течение нескольких часов он должен покинуть Македонию», - сообщает портал со ссылкой на официальные источники.

Подобный шаг Скопье может быть направлен на поддержку официальной Праги, отмечают эксперты. Ранее чешские власти безосновательно обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах с оружием.

События во Врбетице произошли осенью 2014 года на складе боеприпасов. Взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.

В качестве ответной меры Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. Россия ответила зеркально, объявив 20 сотрудников чешского диппредставительства персонами нон грата. Кремль неоднократно указывал на то, что все обвинения Праги голословны, надуманны и возмутительны.