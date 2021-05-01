В Киргизии объявили траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном

Траур по погибшим в военном конфликте на границе с Таджикистаном объявили в Киргизии 1-2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике», - подчеркнул представитель пресс-службы, передает РИА Новости.

Уточняется, что в эти дни на всей территории страны, на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги.

«Правительству совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», - также сказано в указе, подписанном президентом Киргизии.

Напомним, конфликт жителей Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта между Киргизией и Таджикистаном.