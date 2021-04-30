В Кремле заявили о готовности Путина стать посредником в переговорах Киргизии и Таджикистана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта между Киргизией и Таджикистаном.

«Учитывая нашу общность в различных форматах - это и ОДКБ, и другие, конечно же президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками», - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле приветствуют решение о прекращении огня на киргизско-таджикской границе и рассчитывают, что оно будет устойчивым.

Вооруженный конфликт между военнослужащими Киргизии и Таджикистана в приграничных районах государств произошел 29 апреля. Вечером того же дня стороны сообщили о прекращении огня и отводе войск.