В Кремле заявили о готовности Путина стать посредником в переговорах Киргизии и Таджикистана
Президент России готов сыграть посредническую роль в разрешении киргизско-таджикского конфликта.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта между Киргизией и Таджикистаном.
«Учитывая нашу общность в различных форматах - это и ОДКБ, и другие, конечно же президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками», - сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что в Кремле приветствуют решение о прекращении огня на киргизско-таджикской границе и рассчитывают, что оно будет устойчивым.
Вооруженный конфликт между военнослужащими Киргизии и Таджикистана в приграничных районах государств произошел 29 апреля. Вечером того же дня стороны сообщили о прекращении огня и отводе войск.