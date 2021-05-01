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Названа главная ошибка при оказании помощи человеку на природе

Виктория Ивашечкина
07:17 01.05.2021
Специалист также рекомендовал всегда брать с собой аптечку.
Названа главная ошибка при оказании помощи человеку на природе
© Фото: pixabay.com
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Заместитель главврача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов рассказал, что главная ошибка при попытке помочь травмированному на природе человеку - это незнание правил оказания первой помощи.

«К сожалению, не каждый человек обладает навыками оказания первой помощи», - отметил специалист, передает РИА Новости.

По его словам, люди зачастую не оказывают первую помощь из-за боязни за свою личную ответственность и незнание алгоритма оказания первой помощи. При этом Петр Давыдов рекомендовал всегда брать с собой на природу аптечку.

Врач уточнил, что стандартная аптечка первой помощи имеет определенный список рекомендованных перевязочных материалов, антисептических средств, изделий медицинского назначения.

Также специалист отметил, что помощь необходимо вызвать при травмах и состояниях, которые сопровождаются неостанавливающимся обильным кровотечением.

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