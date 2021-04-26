В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно провести майские праздники

Лучшим местом для майских праздников в этом году станет дача, где можно провести время в семейном кругу. Находиться в больших компаниях в этот период не стоит в принципе, а во время прихода гостей следует не забывать про маски. Соответсвующие советы дали в Роспотребнадзоре.

Тем не менее, частые походы в гости в ведомстве посчитали нежелательными. Кроме того, в связи с опасностью распространения COVID-19, людям в больших количествах не рекомендовали собираться даже на улице. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее россиянам перечислили самые недорогие варианты путешествий для тех, кто хочет куда-то отправиться во время длительного отдыха на майские праздники. Так, москвичам можно за небольшие деньги посетить Брянск, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.