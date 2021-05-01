Пострадавших в смертельном ДТП с автобусом доставили в Хабаровск вертолетом МЧС РФ

Пострадавшие в крупном ДТП с участием пассажирского автобуса под Хабаровском были доставлены в лечебные учреждения. Для транспортировки был использован вертолет Авиационно-спасательного центра МЧС РФ.

«В 10.13 совершил посадку вертолет Ми-8 Хабаровского Авиационно-спасательного Центра, на борту которого были доставлены в город Хабаровск трое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Нанайском муниципальном районе Хабаровского края. Бригадами Центра медицины катастроф все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения города Хабаровска», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В ночь на 1 мая 2021 года на 370-м км федеральной автодороги А-376 Лидога-Ванино произошло ДТП. Погибли три человека, еще 10 пострадали. Всего в салоне находились 32 человека и два водителя. Обстоятельства и подробности трагедии выясняются.