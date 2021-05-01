При пожаре в отделении для больных COVID-19 в Индии погибли 18 человек

СМИ сообщают, что число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат достигло 18.

Напомним, ранее местная полиция сообщала о 12 жертвах. Пожар начался в отделении интенсивной терапии из-за короткого замыкания. Огонь вспыхнул в ночь на субботу, его уже удалось потушить, передает агентство Hindustan Times со ссылкой на полицию.

По последним данным СМИ, в четырехэтажной больнице находились около 50 пациентов. Их спасли жители и пожарные.

В полиции отмечают, что 12 пациентов отделения для больных COVID-19 погибли из-за пожара и образовавшегося дыма. При этом пока неизвестно, умерли ли оставшиеся шесть человек также в этой больнице или при переводе в другие учреждения.

Ранее сообщалось, что не меньше 21 человека погибли в Багдаде из-за взрыва и возникшего затем пожара в клинике для больных COVID-19 на юге иракской столицы.