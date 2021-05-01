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При пожаре в отделении для больных COVID-19 в Индии погибли 18 человек

Виктория Ивашечкина
06:33 01.05.2021
Сообщается, что трагедия произошла из-за короткого замыкания.
При пожаре в отделении для больных COVID-19 в Индии погибли 18 человек
© Фото: Naveen Sharma Keystone Press Agency Globallookpress
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СМИ сообщают, что число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат достигло 18.

Напомним, ранее местная полиция сообщала о 12 жертвах. Пожар начался в отделении интенсивной терапии из-за короткого замыкания. Огонь вспыхнул в ночь на субботу, его уже удалось потушить, передает агентство Hindustan Times со ссылкой на полицию. 

По последним данным СМИ, в четырехэтажной больнице находились около 50 пациентов. Их спасли жители и пожарные.

В полиции отмечают, что 12 пациентов отделения для больных COVID-19 погибли из-за пожара и образовавшегося дыма. При этом пока неизвестно, умерли ли оставшиеся шесть человек также в этой больнице или при переводе в другие учреждения.

Ранее сообщалось, что не меньше 21 человека погибли в Багдаде из-за взрыва и возникшего затем пожара в клинике для больных COVID-19 на юге иракской столицы.

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