Десятки жертв: в больнице для больных COVID-19 в Багдаде прогремел взрыв

Не меньше 21 человека погибли вечером в субботу, 24 апреля, в Багдаде из-за взрыва и возникшего затем пожара в клинике для больных COVID-19 на юге иракской столицы. Об этом информирует Baghdad Al Youm, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Число пострадавших, по данным портала, составляет не менее 40 человек.

Согласно материалу, пожару в больнице Ибн аль-Хатыб предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами. Здание выгорело изнутри почти полностью. В ликвидации огня принимают участие более 20 пожарных расчетов.

В момент взрыва, по сообщениям службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, в лечебном учреждении находились около 120 человек.