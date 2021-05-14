В Перми у четырех студентов из Индии выявили индийский штамм COVID-19

В Перми у четырех студентов из Индии выявлен индийский штамм новой коронавирусной инфекции.

В пермском медицинском университете уточнили, что в настоящий момент студенты помещены в обсерватор. Все, кто контактировал с ними, также в настоящий момент находятся под наблюдением.

Ранее в России впервые выявили носителей индийского штамма коронавируса. Речь идет о 16 студентах Ульяновского государственного университета из Индии. Все зараженные при пересечении границы сдали отрицательные тесты, а затем были помещены в карантин сразу после прибытия в регион. Роспотребнадзор исключает выход индийского штамма за пределы обсерватора и ковидных госпиталей.