В России впервые выявили носителей индийского штамма коронавируса

В России зафиксированы первые случаи заболевания индийским штаммом коронавируса. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управление Роспотребнадзора Ульяновской области, носителями мутировавшего COVID-19 являются иностранные студенты в регионе. По предварительным данным, инфицированы индийским штаммом коронавируса 16 человек – учащиеся Ульяновского государственного университета (УлГУ) из Индии.

Ведомство уточнило, что в регион из Индии в прошлом месяце несколькими группами прибыли 130 студентов, которые, по словам ректора университета Бориса Костишко, на границе сдали отрицательные тесты на COVID-19. Студентов поместили в карантин. В мае в Ульяновск приехали еще 18 индийских студентов.

При этом сотрудники Роспотребнадзора полагают, что выход индийского штамма за пределы обсерватора и ковидных госпиталей исключен. Проректор УлГУ по внешним связям и молодежной политике Татьяна Кириллова также заверила, что зараженные коронавирусом студенты не появлялись на территории университета.

Согласно данным регионального минздрава, зараженные студенты находятся в «удовлетворительном состоянии»: у большинства болезнь проходит в легкой форме, состояние средней тяжести зафиксировано только у двух заболевших. Одиннадцать индийцев уже выписали из ковидных госпиталей.