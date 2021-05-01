Невролог объяснил, какую головную боль нельзя терпеть

Головную боль, если она не является сильной, можно некоторое время переносить без обезболивающего. Однако при наличии ряда симптомов, ожидать окончания приступа, ничего не предпринимая, очень рискованно. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Александр Будик.

По его словам, боль до 4-5 баллов по десятибалльной шкале можно переносить без анальгетика, тогда как при более сильной стоит использовать лекарство. Однако с таблетками нужно быть осторожнее, ведь регулярный прием обезболивающих сам может вызывать головную боль.

«Начинается лекарственно-индуцированная головная боль», - объяснил врач.

Медик указал, что существует несколько «красных флагов», которые сигнализируют, что головная боль требует лечения у специалиста. Так, к врачу нужно идти, когда боль впервые возникла в возрасте старше 50 лет; боль и раньше отмечалась, но теперь стала проявляться сильнее и чаще; при боли повышается температура; помимо боли присутствуют хронические заболевания.

Ранее стоматолог объясняла, что одной из возможных причин возникновения периодических головных болей может быть неправильный прикус. В таком случае часто отмечается общий симптом, передающийся по наследству.