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Невролог объяснил, какую головную боль нельзя терпеть

Анна Берестовая
04:45 01.05.2021
Врач рассказал, в каком случае головная боль требует консультации специалиста.
Невролог объяснил, какую головную боль нельзя терпеть
© Фото: pixabay.com
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Головную боль, если она не является сильной, можно некоторое время переносить без обезболивающего. Однако при наличии ряда симптомов, ожидать окончания приступа, ничего не предпринимая, очень рискованно. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Александр Будик.

По его словам, боль до 4-5 баллов по десятибалльной шкале можно переносить без анальгетика, тогда как при более сильной стоит использовать лекарство. Однако с таблетками нужно быть осторожнее, ведь регулярный прием обезболивающих сам может вызывать головную боль.

«Начинается лекарственно-индуцированная головная боль», - объяснил врач.

Медик указал, что существует несколько «красных флагов», которые сигнализируют, что головная боль требует лечения у специалиста. Так, к врачу нужно идти, когда боль впервые возникла в возрасте старше 50 лет; боль и раньше отмечалась, но теперь стала проявляться сильнее и чаще; при боли повышается температура; помимо боли присутствуют хронические заболевания.

Ранее стоматолог объясняла, что одной из возможных причин возникновения периодических головных болей может быть неправильный прикус. В таком случае часто отмечается общий симптом, передающийся по наследству.

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