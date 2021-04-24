Врач назвал неожиданную причину головных болей

Прикус может неожиданно повлиять на самочувствие, в частности, вызвать головные боли. Об этом заявила стоматолог Лилия Кузьменкова. По словам медика, из-за прикуса возникает до 60 процентов необъяснимых проблем с головной болью.

«Головная боль. И вы не понимаете от чего она. Голова болит, и думаете: "У бабушки было — это все по наследству". Это все от прикуса», - цитирует эксперта радио «Говорит Москва».

Ранее стоматолог Алексей Антипенко в беседе со «Звездой» рассказал о проблемах с морщинами, к которым может привести неправильный прикус. По словам эксперта, на фоне гипертонуса могут развиться не только морщины, но и асимметрия лица.

При этом эксперт подчеркнул, что все эти проблемы можно легко решить, проведя рациональное стоматологическое лечение, включающее, грамотное протезирование и в некоторых случаях совместную работу с врачом-косметологом.