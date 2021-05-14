Эксперт считает, что за атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ

В атаке на американскую компанию Colonial Pipeline нельзя исключать участие собственных хакеров ЦРУ. Как заявила на международном салоне «Комплексная безопасность 2021» президент компании Info Watch Наталья Касперская, если взламывающий компьютеры хакер не захочет оставить о себе какую-то информацию, то установить доподлинно его происхождение практически невозможно.

Как пояснила Касперская, согласно расследованию WikiLeaks от 2017 года, в ЦРУ есть специальное подразделение Umbrage, которое «мимикрирует» под различные виды мировых хакерских групп, передает РИА Новости.

«Там были перечислены страны - Россия, Северная Корея, Китай, Иран. Поэтому сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, - с уверенностью сказать нельзя», - уточнила Касперская.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, однако Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент США Джо Байден все же пояснил, что хакеры могли находиться в России и Москва будет частично нести ответственность за борьбу с подобными преступлениями.