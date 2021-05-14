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СМИ узнали, как Египет ответит на отказ Израиля от перемирия в Газе

Валентина Пескова
04:38 14.05.2021
Делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а после в Тель-Авив, для проведения консультаций с властями по вопросу достижения перемирия и прекращения огня между сторонами.
СМИ узнали, как Египет ответит на отказ Израиля от перемирия в Газе
© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress
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В ответ на отказ Израиля от просьбы Каира о гуманитарном перемирии в секторе Газа, Египет ответит тем, что заморозит ряд направлений, касающихся сотрудничества с ним.

Как сообщает со ссылкой на свои источники канал «Аль-Арабия», Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, после чего египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции.

Согласно СМИ, делегация из Египта специально прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы достигнуть перемирия между сторонами и предложила установить его сроком на один год. При этом посланники из Каира обязались взять координацию этого процесса на себя и заявили, что способны заставить палестинские стороны придерживаться перемирия, если Израиль согласится на этот план.

При этом египетская сторона также призвала израильтян прекратить «поселенческую деятельность» и не поддерживать радикалов, которые штурмуют мечеть Аль-Акса.

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