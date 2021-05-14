В стране и мире Генсек ООН призвал немедленно прекратить эскалацию конфликта Израиля и Палестины Кирилл Васин Гутерреш заявил, что конфликт способен только усилить радикализацию и экстремизм в регионе. © Фото: Khaled Omar XinHua Globallookpress Читайте нас на: Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить боевые действия и приступить к деэскалации конфликта Израиля и Палестины. «Я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло», - написал Гутерреш на своей странице в Twitter. Он добавил, что конфликт способен только усилить радикализацию и экстремизм в регионе. Ранее израильские вооруженные силы начали наземную и воздушную атаку сектора Газа, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что операция в Газе будет продолжаться «столько, сколько потребуется». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика