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Генсек ООН призвал немедленно прекратить эскалацию конфликта Израиля и Палестины

Кирилл Васин
02:50 14.05.2021
Гутерреш заявил, что конфликт способен только усилить радикализацию и экстремизм в регионе.
Генсек ООН призвал немедленно прекратить эскалацию конфликта Израиля и Палестины
© Фото: Khaled Omar XinHua Globallookpress
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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить боевые действия и приступить к деэскалации конфликта Израиля и Палестины.

«Я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло», - написал Гутерреш на своей странице в Twitter.

Он добавил, что конфликт способен только усилить радикализацию и экстремизм в регионе.

Ранее израильские вооруженные силы начали наземную и воздушную атаку сектора Газа, а премьер-министр Израиля  Биньямин Нетаньяху отметил, что операция в Газе будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

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