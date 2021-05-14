В американском штате Род-Айленд произошла стрельба: есть раненые

В американском Провиденсе (штат Род-Айленд) произошла стрельба: ранены девять человек. Трое из них - в критическом состоянии.

Как сообщает телеканал WPRI, раненым не более 30 лет. Полиция проводит расследование инцидента, но задержаний на данный момент не произведено. Причины произошедшего и другие подробности пока не называются.

Ранее в американском городе Колорадо-Спрингс при стрельбе на вечеринке в честь дня рождения погибли семь человек. Инцидент произошел на стоянке домов на колесах. По информации правоохранителей, стрельбу начал один из знакомых компании.