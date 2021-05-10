Семь человек стали жертвами стрельбы в США

В американском городе Колорадо-Спрингс при стрельбе на вечеринке в честь дня рождения погибли семь человек. Об этом сообщается на официальном сайте местной полиции.

«По прибытии офицеры обнаружили шестерых умерших взрослых и одного взрослого мужчину с серьезными травмами. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти», - уточняется в заявлении.

Инцидент произошел на стоянке домов на колесах. По информации правоохранителей, стрельбу начал один из знакомых компании, после чего он покончил с собой.



Отмечается, что в момент празднования внутри находились дети, но они не пострадали. Полиция продолжает устанавливаться все обстоятельства произошедшего.