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Семь человек стали жертвами стрельбы в США

Светлана Головина
09:40 10.05.2021
При стрельбе в Колорадо-Спрингс на вечеринке в честь дня рождения погибли семь человек.
Семь человек стали жертвами стрельбы в США
© Фото: APTN
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В американском городе Колорадо-Спрингс при стрельбе на вечеринке в честь дня рождения погибли семь человек. Об этом сообщается на официальном сайте местной полиции.

«По прибытии офицеры обнаружили шестерых умерших взрослых и одного взрослого мужчину с серьезными травмами. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти», - уточняется в заявлении.

Инцидент произошел на стоянке домов на колесах. По информации правоохранителей, стрельбу начал один из знакомых компании, после чего он покончил с собой.

Отмечается, что в момент празднования внутри находились дети, но они не пострадали. Полиция продолжает устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

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