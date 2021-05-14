В Японии произошло землетрясение у побережья Фукусимы

У берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,0.

Отмечается, что толчок ощутили даже в Токио. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное Метеорологическое управление.

Ранее появилась информация, что в Японии планируется утилизация воды с аварийной атомной станции «Фукусима-1» посредством ее слива в океан после очистки.