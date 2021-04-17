SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
Компания Илона Маска выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну.
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com
Компания SpaceX получила контракт NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны в 2024 году. Об этом говорится в сообщении космического ведомства.
«Агентство выбрало SpaceX для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля человека, который безопасно доставит двух следующих американских астронавтов на поверхность Луны», - уточняется в заявлении.
По словам руководителя программы пилотируемых полетов NASA Кэти Лудерс, присуждение контракта SpaceX является «потрясающим шагом на пути к возвращению на Луну».
На финальном этапе конкурса также участвовали компания Джеффа Безоса Blue Origin и Dynetics.