SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну

Компания SpaceX получила контракт NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны в 2024 году. Об этом говорится в сообщении космического ведомства.

«Агентство выбрало SpaceX для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля человека, который безопасно доставит двух следующих американских астронавтов на поверхность Луны», - уточняется в заявлении.

По словам руководителя программы пилотируемых полетов NASA Кэти Лудерс, присуждение контракта SpaceX является «потрясающим шагом на пути к возвращению на Луну».

На финальном этапе конкурса также участвовали компания Джеффа Безоса Blue Origin и Dynetics.