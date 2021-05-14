В стране и мире Армия Израиля начала наземную и воздушную атаку сектора Газа Кирилл Васин Конфронтация Израиля и сектора Газа обостряется с каждым днем. © Фото: Khaled Omar XinHua Globallookpress Читайте нас на: Израильские вооруженные силы начали наземную и воздушную атаку сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля. В свою очередь, ХАМАС продолжает ракетные удары: боевое крыло движения запустило несколько десятков ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод, передает ТАСС. В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что операция в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика