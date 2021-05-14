Армия Израиля начала наземную и воздушную атаку сектора Газа
Конфронтация Израиля и сектора Газа обостряется с каждым днем.
© Фото: Khaled Omar XinHua Globallookpress
Израильские вооруженные силы начали наземную и воздушную атаку сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.
В свою очередь, ХАМАС продолжает ракетные удары: боевое крыло движения запустило несколько десятков ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод, передает ТАСС.
В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что операция в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется».