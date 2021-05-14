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Дети в секторе Газа продолжают играть на улице во время ударов со стороны Израиля: видео

Валентина Пескова
02:48 14.05.2021
Территория в городе обстреливается в которой раз, однако детей никто не уводит с улиц, они беспрепятственно продолжают даже ночью играть большими компаниями.
© Видео: twitter, @AmjadJrr © Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress
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Жители сектора Газа, несмотря на обстрелы со стороны Израиля, не спешат принимать меры предосторожности. Пользователь Twitter выложил видео, на котором запечатлены дети в городе, которые продолжают играть на улице под покровом ночи, несмотря на то, что вдалеке разрываются ракеты и зарево от них освещает импровизированную детскую площадку.

Компания из маленьких детей совершенно беззаботно прыгает на батутах и даже не обращает внимания на раздающийся за их спиною грохот. При этом взрослый мужчина, находящийся рядом неподалеку, даже не переживает за ребят, и не спешит уводить их куда-то в укрытие.

Незадолго до этого пресс-служба израильской армии сообщила, что воздушные и наземные подразделения начали атаку на сектор Газа. 

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