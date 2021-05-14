В стране и мире Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется Кирилл Васин Премьер-министр Израиля заявил, что «последнее слово» еще не сказано. © Фото: Mahmoud Khattab Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, операция в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется». «Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», - написал Нетаньяху на своей странице в Twitter. Он добавил, что движение ХАМАС «заплатит высокую цену». Также, по словам премьера, государство полностью поддерживает силы безопасности в деле восстановления правопорядка. В то же время пресс-служба израильской армии сообщила, что воздушные и наземные подразделения начали атаку на сектор Газа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика