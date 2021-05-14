Со стороны сектора Газа по Израилю выпущено более двух тысяч ракет

С начала эскалации конфликта к вечеру пятницы палестинскими группировками из сектора Газа выпущено более двух тысяч ракет по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Из них тысяча ракет перехвачена системой ПРО «Железный купол», 350 упали в секторе Газа.

«По состоянию на 19.00 с начала операции "Стражи стены", из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 2 тысяч ракет, из которых около 350 упали в секторе Газа. Система ПРО "Железный купол" перехватила около 1 тысячи ракет», - говорится в сообщении.

Ранее на севере сектора Газа ВВС Израиля нанесла удар по многоэтажному зданию, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС. Удар нанес значительный ущерб финансовой сети ХАМАС.