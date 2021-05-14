В стране и мире В секторе Газа армия Израиля ударила по многоэтажному зданию банка ХАМАС Кира Карон Израиль нанес новый удар по сектору Газа. © Фото: Khaled Omar XinHua Globallookpress Читайте нас на: На севере сектора Газа ВВС Израиля нанесла удар по многоэтажному зданию, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. «Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС. Удар нанес значительный ущерб финансовой сети ХАМАС, поскольку этот филиал использовался для управления повседневными денежными потоками ХАМАС и его военного крыла», - говорится в сообщении военных. Ранее ВВС Израиля атаковали военно-морские силы правящего в секторе Газа движения ХАМАС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика