Оперштаб: РФ возобновляет авиасообщение с пятью странами с 25 мая

С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия, Мальта, Мексика, Португалия, Саудовская Аравия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 мая также будет увеличено число регулярных рейсов с Финляндией, Южной Кореей и Японией.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Венесуэлой. На борту первого пассажирского борта находилось 90 пассажиров, в том числе журналисты, блогеры и инвесторы.