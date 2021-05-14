СМИ: в ХАМАС заявили о готовности к перемирию с Израилем
Представитель движения ХАМАС заявил о готовности договориться с Израилем о прекращении огня.
© Фото: Mahmoud Khattab Keystone Press Agency Globallookpress
По данным СМИ, председатель политбюро группировки ХАМАС Халед Машаль заявил о готовности прекратить огонь. Отмечается, что израильская сторона пока не отреагировала на предложение.
По данным Times of Israel, сотрудники служб безопасности Израиля готовы поддержать перемирие, если предложение поступит в ближайшее время.
Ранее ВВС Израиля атаковали военно-морские силы правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Было поражено несколько десятков целей.