СМИ: в ХАМАС заявили о готовности к перемирию с Израилем

По данным СМИ, председатель политбюро группировки ХАМАС Халед Машаль заявил о готовности прекратить огонь. Отмечается, что израильская сторона пока не отреагировала на предложение.

По данным Times of Israel, сотрудники служб безопасности Израиля готовы поддержать перемирие, если предложение поступит в ближайшее время.

Ранее ВВС Израиля атаковали военно-морские силы правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Было поражено несколько десятков целей.