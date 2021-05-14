Израиль атаковал военно-морские силы ХАМАС
Военно-морские силы ХАМАС были атакованы армией Израиля.
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ВВС Израиля атаковали военно-морские силы правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
«За последние дни ВВС поразили десятки целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС, включая суда, склады оружия, наблюдательные пункты и военные комплексы», - говорится в сообщении.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика поддержит действия палестинцев в Иерусалиме так же решительно, как «борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных земель Нагорного Карабаха».