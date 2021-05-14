ФАС и операторы связи разработают новые меры борьбы со спам-звонками
В России разработают новый метод борьбы с нежелательными звонками.
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Федеральная антимонопольная служба России и операторы сотовой связи в рамках заседания рабочей группы обсудили меры борьбы со спам-звонками. Об этом сообщает ведомство.
«Ключевой темой заседания стало обсуждение защиты абонентов от получения нежелательной информации. Речь идет о нарушениях, связанных с противодействием незаконному распространению голосовой рекламы абонентам сотовой связи», - говорится в сообщении.
В заседании рабочей группы приняли участие представители крупнейших операторов связи в России.
Ранее ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения по созданию 5G-сетей. Операторы, которые участвуют в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры.