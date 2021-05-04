ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения по созданию 5G-сетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G между «Ростелекомом», «Башинформсвязью», «Вымпелкомом» и «Мегафоном». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи... С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку», - сказано в сообщении.

Отмечается, что операторы, которые участвуют в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот, а также условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи.

В ведомстве считают, что доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства 5G-сетей и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях стандарта 5G - это возможность оказывать на территории РФ услуги связи нового поколения.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе со «Звездой» рассказал, стоит ли населению России и мира опасаться сетей 5G.