В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика

В столкновении грузовика и легкового автомобиля в Самарской области погибли четыре человека. Столкновение произошло на 1070-м километре трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе.

«Погибли водитель и трое пассажиров легковушки», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное столкновение двух автомобилей. Отмечается, что в результате столкновения один из автомобилей перевернулся.