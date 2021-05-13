Автомобиль перевернулся в результате крупного ДТП на Кутузовском проспекте
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля. Один из них перевернулся.
© Фото: Дептранс Москвы
В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в Дептрансе.
Отмечается, что в результате столкновения один из автомобилей перевернулся. В настоящий момент движение транспорта по направлению в центр осуществляется по одной полосе. На месте происшествия работают городские оперативные службы.
В пресс-службе МВД сообщили об одном пострадавшем в результате ДТП.
Остальные подробности аварии в настоящий момент уточняются.