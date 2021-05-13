Автомобиль перевернулся в результате крупного ДТП на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в Дептрансе.

Отмечается, что в результате столкновения один из автомобилей перевернулся. В настоящий момент движение транспорта по направлению в центр осуществляется по одной полосе. На месте происшествия работают городские оперативные службы.

В пресс-службе МВД сообщили об одном пострадавшем в результате ДТП.

Остальные подробности аварии в настоящий момент уточняются.