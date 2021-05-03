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Евросоюз выразил постпреду РФ протест из-за санкций против граждан ЕС

Иван Линдеманн
19:41 03.05.2021
В документе по итогам встречи говорится, что ЕС оставляет за собой право принять ответные меры.
Евросоюз выразил постпреду РФ протест из-за санкций против граждан ЕС
© Фото: pixabay
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Евросоюз выразил протест постоянному представителю России при ЕС Владимиру Чижову из-за того, что Москва объявила персонами нон грата 8 европейских граждан. Об этом говорится в релизе внешнеполитической службы ЕС по итогам беседы с постпредом.

«Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций. ЕС также напомнил о высылке Россией чешских дипломатов и принятии Россией мер против так называемых недружественных государств, выразив серьезную озабоченность о кумулятивном эффекте этих действий для двусторонних отношений», - сказано в документе.

Также в нем говорится, что ЕС оставляет за собой право принять ответные меры.

Напомним, что 30 апреля МИД России запретил восьми гражданам Евросоюза въезжать на территорию РФ. Это произошло после того, как Брюссель ввел санкции в отношении шести россиян.

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