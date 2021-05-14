В стране и мире Генпрокурор Чехии подал в отставку Кира Карон Генпрокурор Чехии уйдет в отставку с 30 июня. © Фото: Ondrej Deml, CTK, Globallookpress Читайте нас на: Генеральный прокурор Чехии Павел Земан подал в отставку. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Карел Гавличек.

«Генпрокурор Павел Земан изъявил желание уйти в отставку с 30 июня. Кабмин принял информацию главы Минюста к сведению, без ее обсуждения», - сообщил вице-премьер. Павел Земан занимал пост генерального прокурора с 2011 года. Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз твердо поддерживает Чехию, но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию в отношениях с Россией. Боррель отметил, что Праге необходимо оказывать поддержку, «не провоцируя дальнейший рост напряженности» в контактах с Москвой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика