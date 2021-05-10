Боррель: ЕС не планирует обострять отношения с Россией

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз твердо поддерживают Чехию, но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию в отношениях с Россией.

Боррель отметил, что Праге необходимо оказывать поддержку «не провоцируя дальнейший рост напряженности» в контактах с Москвой.

Также он напомнил, что лидеры стран ЕС смогут обсудить отношения с Россией на саммите в Брюсселе 25 мая, и призвал дождаться их решения.

Ранее стало известно, что Чехия провоцирует Европейский союз на новый дипломатический кризис с Россией. Такое мнение высказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.