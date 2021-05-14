«В тысячу раз больше челябинского метеорита»: эксперт о приближающемся к Земле астероиде

Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал «Звезде» о приближающемся к Земле астероиде. Он предположил, что если объект таких размеров столкнется с планетой, то это может привести к катастрофическим последствиям.

«Этот астероид не то чтобы крупный, но, безусловно, опасный. Он в тысячу раз больше челябинского метеорита. Если он столкнется с Землей, то нас точно ждет региональная катастрофа, сравнимая с падением Тунгусского метеорита. Но он точно не попадет в Землю. Расстояние пролета - семь миллионов километров. Довольно часто такие астероиды пролетают мимо Земли», - рассказал Эйсмонт.

Ранее Эйсмонт рассказал, что на сегодняшний день в околоземном космическом пространстве существуют тысячи объектов, которые представляют потенциальную угрозу для спутников, находящихся на орбите.