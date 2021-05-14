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Консоль крыла МС-21-300 из российских композитов доставлена на завод «Иркут»

Светлана Иванова
10:00 14.05.2021
Конструкцию установят на самолет МС-21-300, который предназначен для поставки первому заказчику. Консоль крыла произведена из прочных и легких отечественных композиционных материалов.
© Видео: ПАО «ОАК» © Фото: ПАО «ОАК»
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Консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов, доставлена на Иркутский авиационный завод. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»). Консоль установят на самолет МС-21-300, который предназначен для поставки первому заказчику.

Длина конструкции, доставленной из Ульяновска в Иркутск автомобильным транспортом, составляет 17,5 метра.

Отличительной особенностью консоли является специальная оснастка с системой креплений и датчиков, которую разработали специалисты корпорации «Иркут» и компании «АэроКомпозит», чтобы избежать повреждения конструкции при транспортировке.

Благодаря использованию прочных и легких отечественных композиционных материалов, разработкой и производством которых занимаются ведущие химики и технологи страны, удалось разработать крыло большого удлинения. Кроме того, одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа улучшена аэродинамика самолета.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, ориентированных на массовый сегмент рынка авиаперевозок. В рамках программы сейчас ведется разработка самолетов МС-21-300 на 163-211 посадочных мест и МС-21-200 на 132-165 мест.

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