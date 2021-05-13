Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

МС-21 с отечественными двигателями пройдет дополнительные испытания в ЦАГИ

Андрей Аркадьев
11:13 13.05.2021
МС-21 является первым самолетом, под крыло которого установили ПД-14.
МС-21 с отечественными двигателями пройдет дополнительные испытания в ЦАГИ
© Фото: Vitaly V. Kuzmin, Globallookpress
Читайте нас на:

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского испытают модель самолета МС-21 с имитаторами реверсивного устройства двигателя ПД-14, сообщает пресс-служба предприятия.

«Специалисты опытного производства научно-производственного комплекса (ОПИ НПК) ЦАГИ предложили ряд важных узлов модели выполнить цельными, не разделяя их на отдельные элементы. Это решение позволило избежать коробления (поводки) агрегатов при обработке и обеспечить требуемую точность соответствия конструкторской документации и математической модели», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что тонкостенные реверсивные решетки, обеспечивающие разводку реактивной струи, были изготовлены на 3D-принтере по технологии лазерного спекания металлических порошковых материалов. В ближайшее время начнутся испытания в большой дозвуковой аэродинамической трубе Т-104 ЦАГИ.

© пресс-служба ФГУП "ЦАГИ"

По словам начальника отдела научно-исследовательского отделения аэродинамики силовых установок ФГУП «ЦАГИ» Владимира Акинфиева, испытания проводятся, чтобы определить аэродинамические характеристики самолета при посадке при включенном реверсивном устройстве. Специалисты смогут выявить скорость лайнера, при которой нужно отключить режим реверсирования тяги, чтобы избежать попадания реверсивных струй в двигатель.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что Россия приступит к массовому производству новых гражданских самолетов отечественной разработки. Массово выпускать планируется самолеты МС-21, Ил-114-300 и легкомоторный ЛМС-901 «Байкал».

Напомним, первый полет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года. Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он стал первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установили ПД-14, стал МС-21.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что системы последнего поколения, активное применение композитных материалов, комфортабельный салон дают этому самолету существенные преимущества на конкурентном рынке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:13 ОПК
МС-21 с отечественными двигателями пройдет дополнительные испытания в ЦАГИ
10:38 В стране и мире
Видео
«Очень сложный»: в МЧС Абхазии рассказали о маршруте, по которому пошли российские туристы
08:49 В стране и мире
Многокилометровые очереди образуются на американских заправках из-за дефицита бензина
05:50 Армия
Видео
Главный защитник Юга России: Черноморский флот отмечает 238-летие
10:00 В стране и мире
Видео
В Норильске снесли недостроенный многоэтажный дом
Популярное
Популярное
Видео
Одеяла с оспой: экс-участник комиссии по биооружию рассказал о первых исторических попытках США его применить
Видео
ФСБ выявила в Шереметьево медицинскую клинику, выдававшую фальшивые справки иностранцам
Видео
Эксперт рассказал, как цвет напитков влияет на организм
Врач рассказал, действительно ли морковь и черника помогут улучшить зрение
Видео
Психиатр провел анализ допроса подозреваемого в стрельбе в Казани
NYT: у некоторых представителей США за рубежом выявили повреждения мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.