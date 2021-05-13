МС-21 с отечественными двигателями пройдет дополнительные испытания в ЦАГИ

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По словам начальника отдела научно-исследовательского отделения аэродинамики силовых установок ФГУП «ЦАГИ» Владимира Акинфиева, испытания проводятся, чтобы определить аэродинамические характеристики самолета при посадке при включенном реверсивном устройстве. Специалисты смогут выявить скорость лайнера, при которой нужно отключить режим реверсирования тяги, чтобы избежать попадания реверсивных струй в двигатель.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что Россия приступит к массовому производству новых гражданских самолетов отечественной разработки. Массово выпускать планируется самолеты МС-21, Ил-114-300 и легкомоторный ЛМС-901 «Байкал».

Напомним, первый полет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года. Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он стал первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установили ПД-14, стал МС-21.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что системы последнего поколения, активное применение композитных материалов, комфортабельный салон дают этому самолету существенные преимущества на конкурентном рынке.