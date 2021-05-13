МС-21 с отечественными двигателями пройдет дополнительные испытания в ЦАГИ
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского испытают модель самолета МС-21 с имитаторами реверсивного устройства двигателя ПД-14, сообщает пресс-служба предприятия.
«Специалисты опытного производства научно-производственного комплекса (ОПИ НПК) ЦАГИ предложили ряд важных узлов модели выполнить цельными, не разделяя их на отдельные элементы. Это решение позволило избежать коробления (поводки) агрегатов при обработке и обеспечить требуемую точность соответствия конструкторской документации и математической модели», - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что тонкостенные реверсивные решетки, обеспечивающие разводку реактивной струи, были изготовлены на 3D-принтере по технологии лазерного спекания металлических порошковых материалов. В ближайшее время начнутся испытания в большой дозвуковой аэродинамической трубе Т-104 ЦАГИ.