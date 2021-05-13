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Стоматолог рассказал о безболезненных способах лечения зубов

Светлана Иванова
10:30 13.05.2021
Анестетики нового поколения делают процесс лечения зубов практически безболезненным и безопасным, в том числе у беременных и кормящих женщин и аллергиков, указал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
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Благодаря использованию современных анестетиков лечение зубов является безболезненным. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко. Он уточнил, что лекарственное вещество под названием артикаин не только обеспечивает высокий уровень обезболивающего эффекта, но и практически не имеет противопоказаний в использовании.

«Вещь действительно эффективная, рабочая, что самое главное, она практически безопасная, мы его (артикаин. - Прим. ред.) можем использовать как у беременных, у будущих мамочек, так и у кормящих мам, фактически он имеет очень низкую концентрацию в грудном молоке», - указал специалист.

Стоматолог-хирург ортопед-пародонтолог Татьяна Тихонова также выразила согласие с мнением своего коллеги в отношении артикаина, который не проходит плацентарный барьер. Специалист подчеркнула, что проводить лечение зубов без анестезии у беременных нельзя, потому что боль может спровоцировать развитие различных осложнений, включая преждевременные роды.

«Очень хорошо он (артикаин. - Прим. ред.) идет и для беременных, и для людей с гипертензией, потому что артикаин не проходит плацентарный барьер у беременных. Его как раз и рекомендуют беременным при лечении. Нельзя без анестезии делать, больно, и роды могут произойти в кресле, нельзя делать (без анестезии. - Прим. ред.)», - заявила Тихонова.

Лекарственное вещество также применяют и у аллергиков. При этом Антипенко все же посоветовал перед использованием препарата у аллергиков собрать предварительный анамнез и при возможности использовать кожные пробы. Стоматолог добавил, что всего в двух-трех процентах случаев при использовании лекарства могут присутствовать какие-то отдаленные болевые ощущения.  

«Пациент будет чувствовать прикосновения, он будет видеть, он будет слышать, он будет даже разговаривать, он не будет спать, но боли не будет, может быть, будут какие-то отдаленные ощущения в двух-трех процентах случаев, но не более», - заверил доктор.

Специалист отметил, что появлению артикаина предшествовали долгие исследования в области борьбы с болью.

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