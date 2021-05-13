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Психиатр рассказал, почему у стрелка из Казани «потеряна связь с реальностью»

Светлана Головина
09:05 13.05.2021
Специалист рассказал, что подозреваемый находится в состоянии острого психоза.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Подозреваемый в стрельбе в казанской гимназии находится в состоянии острого психоза. Такое мнение «Звезде» выразил психиатр Игорь Лазарев.

Острый психоз может появляться при большом спектре психических заболеваний. Наиболее часто он встречается при шизофрении, однако бывает и при органических заболеваниях, например,  опухоль.  

Конкретную связь психоза с заболеванием у подозреваемого установит судебно-психиатрическая экспертиза, однако перед эти ему необходимо пройти лечение. По словам Лазарева, в таком состоянии адекватных следственных действий провести с ним не получится.   

«Сначала нужно убрать психоз специальным лечением , потом судебно-психиатрическая экспертиза. У него потеряна связь с реальностью, он живет в своем мире и относиться как к обычному, нормальному человеку к нему невозможно», - акцентировал психиатр.

Ранее советский районный суд Казани удовлетворил требование обвинения и арестовал подозреваемого на два месяца.  

Стрельба на территории учебного заведения на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. В результате трагедии погибли девять человек, более 20 пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, предполагаемый стрелок задержан. Им оказался 19-летний юноша, в прошлом воспитанник гимназии

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