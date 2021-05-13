Психиатр рассказал, почему у стрелка из Казани «потеряна связь с реальностью»

Подозреваемый в стрельбе в казанской гимназии находится в состоянии острого психоза. Такое мнение «Звезде» выразил психиатр Игорь Лазарев.

Острый психоз может появляться при большом спектре психических заболеваний. Наиболее часто он встречается при шизофрении, однако бывает и при органических заболеваниях, например, опухоль.

Конкретную связь психоза с заболеванием у подозреваемого установит судебно-психиатрическая экспертиза, однако перед эти ему необходимо пройти лечение. По словам Лазарева, в таком состоянии адекватных следственных действий провести с ним не получится.

«Сначала нужно убрать психоз специальным лечением , потом судебно-психиатрическая экспертиза. У него потеряна связь с реальностью, он живет в своем мире и относиться как к обычному, нормальному человеку к нему невозможно», - акцентировал психиатр.

Ранее советский районный суд Казани удовлетворил требование обвинения и арестовал подозреваемого на два месяца.

Стрельба на территории учебного заведения на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. В результате трагедии погибли девять человек, более 20 пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, предполагаемый стрелок задержан. Им оказался 19-летний юноша, в прошлом воспитанник гимназии