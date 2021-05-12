Стрелок из Казани арестован на два месяца

Советский районный суд Казани удовлетворил требование обвинения и арестовал на два подозреваемого в массовом убийстве в казанской гимназии Ильназа Галявиева. Отмечается, что он полностью признал свою вину.

«Он признался в совершенном преступлении. Кроме личного признания причастность Галявиева к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей», - цитирует РИА Новости слова представителя следствия.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что канал стрелка из Казани был заблокирован в течение часа за призывы к насилию. Он добавил, что подписчики и жалобы начали появляться после того, как нападавший был уже задержан полицией.