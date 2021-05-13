Опубликованы кадры спасательной операции МЧС Абхазии по поиску российских туристов

Сотрудники МЧС Абхазии продолжают спасательную операцию по поиску группы российских туристов, которые оказались в бедственном положении на высокогорье. Ведомство опубликовало кадры операции.

Ранее абхазские спасатели получили сообщение о том, что член российской туристической группы не может самостоятельно спуститься с высокогорья и ему требуется помощь.

Россияне смогли оставить лишь примерные координаты своего местонахождения, из-за чего спасатели не смогли увидеть их с вертолета. В настоящее время спасательная операция продолжается.