Сотрудники МЧС Абхазии ищут в горах попросивших о помощи туристов из РФ

Абхазские спасатели получили сообщение о том, что член российской туристической группы не может самостоятельно спуститься с высокогорья и ему требуется помощь. Его примерные координаты были переданы сотрудникам МЧС.

Спасатели произвели облет указанной территории на вертолете, обнаружить человека пока не удалось.

«Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился на встречу спускающейся группе, которая должна произойти в районе СухумГЭСа. Затем будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста», - говорится в сообщении на сайте МЧС Абхазии.

Отмечается, что в тургруппу входят жители Нижнего Тагила, Санкт-Петербурга, Челябинска и Екатеринбурга. Дальнейшая информация уточняется.