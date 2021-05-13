Правоохранители задержали разместившего сообщение о «теракте» в школе Благовещенска

В отношении жителя Амурской области, который разместил заведомо ложное сообщение об акте терроризма, завели уголовное дело. Об этом сообщили в МВД.

Указанное молодым человеком учебное заведение в Благовещенске проверено специальными службами, правоохранительными органами. Предметов, которые представляют опасность, обнаружить не удалось.

В ведомстве рассказали, что 11 мая пользователь одной из соцсетей разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска.

Сотрудники регионального УФСБ установили личность гражданина, который разместил ложную информацию. Злоумышленника задержали по месту жительства. Им оказался 17-летний житель Тамбовского района.

В отношении правонарушителя завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Согласно действующему законодательству, за совершение подобного преступного деяния предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.