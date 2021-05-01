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Байден отменил проект постройки стены на границе с Мексикой из бюджета Пентагона

Кира Карон
03:54 01.05.2021
В США отменили финансирование по строительству стены на границе с Мексикой.
Байден отменил проект постройки стены на границе с Мексикой из бюджета Пентагона
© Фото: White House via Globallookpress.com
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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун сообщил, что президент США Джо Байден отменил проекты по строительству стены на американо-мексиканской границе. Выделяемые средства были изначально на оборону. Теперь часть из них будет направлена на борьбу с экологическим ущербом от строительства стены.

«В соответствии с постановлением президента о прекращении перенаправления средств на строительство стены на границе больше не будут перенаправляться средства с других целей на строительство стены», - сказал Браун.

Бывший президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП и задействовал чрезвычайные полномочия, перенаправив средства из фондов Пентагона, после того как Конгресс отказался финансировать в полном объеме строительство ограждения. После Трамп получил около $10,5 миллиардов, хотя законодатели выделили изначально четыре миллиарда на эти нужды.

В феврале Байден отменил режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе, который позволял финансировать строительство стены в обход Конгресса, пишет ТАСС.

Ранее Трамп подтвердил, что в 2024-ом году будет баллотироваться на пост президента, и фактически обозначил новую главную линию противостояния с Байденом. Это отношение к России. Трамп заявил, что США следует ладить с Россией.

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