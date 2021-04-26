Первое после президентства: чем примечательно новое интервью Дональда Трампа

Заокеанские покровители Вашингтона тем временем не ослабляют хватку. Газета The Wall Street Journal на неделе сообщила, что администрация Джо Байдена рассматривает варианты предоставления Украине дополнительной военной помощи. Речь о противотанковых, противокорабельных и зенитных системах. Белый дом также не исключает введения в отношении Москвы дополнительных экономических санкций.

На таком фоне Дональд Трамп фактически бросает перчатку своему визави. В новом большом интервью телеканалу Fox News он подтвердил, что в 2024-ом году будет баллотироваться на пост президента, и фактически обозначил новую главную линию противостояния с Байденом. Это отношение к России. Трамп заявил, что США следует ладить с Россией.

Интервьюером стал Шон Хэннити. Телеведущий прилетел в резиденцию экс-президента в Мар-а-Лаго, чтобы расспросить Дональда Трампа о том, что сейчас больше всего волнует американцев.



Нынешние отношения с Москвой, по словам Трампа, далеки от идеала даже по его меркам. А ведь он лично много раз продвигал антироссийские санкции. И все же, экс-президент считает, что финальной целью всегда должно быть сотрудничество.

Сейчас же это явно невозможно. В этом Трамп винит своего преемника Джо Байдена и демократические СМИ, которые выдумывают все новые фантастические истории о происках Кремля. Как раз на этой неделе в Пентагоне признали, что у них нет доказательств того, что Россия платила талибам



Ошибки администрации Джо Байдена дают о себе знать не только на международной арене. В Штатах сейчас одновременно сразу несколько кризисов. На южной границе толпы мигрантов, на улицах городов - разъяренные толпы. По мнению Трампа, все это бьет по рейтингу демпартии.

Интервью Трампа - анонс его политической программы на выборах 2024-ого года. Экс-президент обозначил главные области противостояния со своим соперником - нынешним главой Белого дома Джо Байденом. И уже очевидно, что одной из них станет расовый вопрос.

На этой неделе состоялось театрализованное представление под названием «правосудие за смерть Джорджа Флойда». Перед оглашением решения суда во многих городах мобилизовали национальную гвардию, и даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Активисты движения Black Lives Matter дали понять, что если вердикт им не понравится, то улицы загорятся, в прямом смысле.

Праздновал и сам Байден. Сразу после слушания он лично позвонил семье Флойда с поздравлениями. Но в то же самое время пока вся Америка и лично Джо Байден следили за судьбой Дерека Шовина, в Колумбусе в штате Огайо разворачивалась другая история. Полицейский четыре раза выстрелил в 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант. На записи с нагрудной камеры офицера видно, что в момент выстрела та замахивалась ножом на другую девушку.

Едва об убийстве стало известно, и протесты вспыхнули с новой силой. Затишье в Америке не продержалось и суток. Вслед за Колумбусом протесты охватили Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Портленд.

Люди, поджигающие полицейские участки, грабящие магазины и заставляющие белых американцев целовать их ботинки - осудили страну, в которой живут. Президент этой страны и правящая партия наблюдают и подбадривают.

Однако не все согласны с таким положением вещей. Раскол в американском обществе усиливается. И может быть, Трамп, говоря о том, что внутренние проблемы Америки уже не спрятать, не так уж неправ.