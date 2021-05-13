СМИ: подросток из Благовещенска написал о намерении повторить действия убийцы из Казани

Мэр Благовещенска Олег Имамеев, сообщивший о возможности чрезвычайной ситуации в одной из школ города, мог иметь ввиду послание некого пользователя соцсетей, о котором проинформировало местное электронное издание 2х2.su.

В материале журналисты написали, что в одном из пабликов, где обсуждалось произошедшее в Казани, якобы заметили комментарий, в котором пользователь, зарегистрированный под ником «Бог вам судья», вроде бы написал о том, что уже завтра намерен сделать то же самое, но в местной школе №27.

Как пишет издание, им понадобилось менее суток, и автор грозного послания был тут же найден. Ему якобы 17 лет, а его отец - вроде бы является сотрудником силового ведомства. Журналисты опубликовали скриншот с возможным посланием этого «злого Бога-судьи» и написали, что его отца теперь намерены лишить званий из-за поступка сына.

Некоторое время назад пресс-служба мэра Благовещенска сообщила, что в школе №27 возобновлен учебный процесс, который был временно приостановлен из-за информации о возможном готовящемся теракте. Как отметили в заявлении для прессы, выехавшие на место для проверки оперативные службы города по ее завершении не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.