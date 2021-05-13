Учебный процесс возобновлен в школе Благовещенска после проверки

Как сообщили в пресс-службе мэра Благовещенска, в школе № 27 возобновлен учебный процесс, который приостанавливался в связи с поступившим сообщением о возможной чрезвычайной ситуации.

Для проведения проверки на место отправлялись оперативные службы города.

«На текущий момент проверка завершена: взрывоопасных предметов не обнаружено. Образовательный процесс возобновлен», - сообщили в пресс-службе.

О получении сигнала касательно возможной чрезвычайной ситуации в школе ранее сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Он отмечал, что ситуация - полностью под контролем, дети отправлялись домой.